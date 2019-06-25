Эксперты по экономическим и социальным вопросам провели исследование, в результате которого стало известно о том, что средний класс в России сократился до минимума за последние 15 лет, сообщает «РБК». На текущий момент к среднему классу граждан, которые имеют определенную экономическую стабильность, можно отнести лишь 30% населения. Стоит отметить, что еще в 2014 году доля среднего класса в России составляла 37%.