Потребительское кредитование обогнало ипотеку впервые с 2013 года

Центральный банк Российской Федерации сообщил о том, что темпы роста потребительского кредитования обогнали кредитование ипотечное, что случается впервые с 2013 года, который является «докризисным» годом, сообщает «РБК». Несмотря на столь высокие темпы роста потребительского банковского сектора кредитования, в Центральном банке уверены, что речи о финансовой стабильности не идет. По итогам апреля текущего года рост сектора потребительского кредитования составил 25,2%, в то время как ипотечного 23,5%.