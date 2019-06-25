Максимальная ставка по рублевым вкладам выросла до 7,36%

Согласно данным, опубликованным Центральным банком Российской Федерации, максимальная процентная ставка по рублевым депозитным предложениям составила более 7,3%, сообщает «ТАСС». Вышеназванный размер процентной ставки зафиксирован в российских банках, входящих в топ-10 отечественных банков. На текущий момент максимальный процент по депозитам составляет 7,36%, а еще в первой декаде июня он равнялся 7,31%.