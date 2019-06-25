Минфин предложил сократить рассылку бумажных налоговых уведомлений
25.06.2019 20:50
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Министерство финансов Российской Федерации подготовило законопроект, который подразумевает сокращение количества бумажных налоговых уведомлений, направляемых гражданам и в организации, сообщает «Российская газета». Вышеназванный законопроект направлен на повышение экономии бюджетных средств. Большую часть налогоплательщиков планируется перевести на получение налоговых уведомлений в электронном виде.
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