Госдума поддержала изменение выплат пособий на ребенка

Государственная дума Российской Федерации поддержала в первом чтении законопроект, согласно которому будет изменена система выплат пособий малоимущим гражданам на первого и второго ребенка, сообщает «Российская газета». Законопроект подготовлен в рамках поручений президента Российской Федерации, которые он озвучил в послании Федеральному собранию. Согласно новым нормам, получать выплаты на детей смогут те семьи, в которых общий доход не превышает размера двух прожиточных минимумов. Ранее данный показатель составлял 1,5 прожиточных минимума.