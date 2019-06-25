ЦБ зафиксировал рост спроса россиян на наличную валюту

Официальное издание Центрального банка Российской Федерации сообщило о зафиксированном увеличении спроса на наличную иностранную валюту, преимущественно на доллары США и на евро, сообщает «ТАСС». Запросы на наличную иностранную валюту по результатам апреля текущего года «подросли» на 8% по отношению к марту и составили чуть менее $5 млрд. Спрос на евро увеличился на 16%, а на доллары США на 3%.