Российские банки в мае сократили выдачу ипотечных кредитов на 31%

Пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ) сообщила о сокращении выданных ипотечных кредитов гражданам по результатам мая текущего года, сообщает «ТАСС». По итогам прошедшего мая количество ипотечных продуктов, оформленных гражданами, сократилось на 31% и составило порядка 150 млрд рублей. В аналогичном периоде 2018 года было выдано жилищных кредитов на общую сумму в 219 млрд рублей.