Министерство обороны объявило, когда появится система ПВО С-500 в войсках

Совсем скоро в войсках РФ поступит на вооружение система ПВО С-500 «Прометей». Об этом упомянул вице-премьер России Юрий Борисов.

Он рассказал, что система противовоздушной обороны С-500 успешно прошла все испытания, что дает возможность Министерству обороны страны уменьшить сроки серийных поставок «Прометея». Сейчас эти зенитные ракетные системы проходят проверку с проведением пусков новых ракет, у которых нет мировых аналогов.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, поставки С-500 планируется начать с 2020 года, передает «Газета.ru».