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С-300 и С-400 подняли по тревоге для защиты гособъектов

24.06.2019 19:38
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С-300 и С-400 подняли по тревоге для защиты гособъектов

В департаменте Минобороны России по информации и массовым коммуникациям объявили, что были срочно отправлены зенитные ракетные комплексы С-300 и С-400 на главные гособъекты страны для защиты от нападения с воздуха.

Во время проверки в ЦВО по боевой тревоге подняли зенитные ракетные комплексы для охраны государственных объектов.

Задачи по охране главных гособъектов от нападения с воздуха будут отрабатывать С-300 и С-400.

Ранее упоминалось, что президент России Владимир Путин объявил о незапланированной проверке боевой готовности, сообщает «Газета.Ru».

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