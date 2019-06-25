Зал заседаний в ПАСЕ покинула украинская делегация

Российский делегат Леонид Калашников рассказал, что зал заседаний в ПАСЕ покинули депутаты Украины. Хотя украинская сторона призывала всех, кто ее поддерживает, сделать это, но все же ушли в одиночестве.

В ПАСЕ накануне приняли резолюцию, в которой участвовать в июньской сессии пригласили делегацию РФ, однако, возможность оспаривать их полномочия сохраняется. Согласно принятому решению право голоса и выступления делегации не подлежат санкциям, а также они имеют право быть представленными.

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко отметила, что они в зал Парламентской Ассамблеи Совета Европы до обсуждения вопроса о подтверждении полномочий делегации РФ, который состоится в среду, они не вернутся, пишут РИА Новости.