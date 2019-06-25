Толкнувший Скабееву украинский депутат снова оскорбил ее

Украинский делегат Борислав Береза снова втянул в конфликт корреспондента Ольгу Скабееву в коридоре ПАСЕ.

Парламентарий Украины, вместо извинений за свое поведение в январе, вновь засыпал оскорблениями корреспондента телеканала «Россия 1». Наряду с этим Береза на русском языке обращался к Скабеевой, хотя ранее заявлял, что им не владеет.

Немного погодя журналистка рассказала, что делегат Украины завтра покинет ПАСЕ и его поведение не что иное, как «последний перформанс», передает «Lenta.ru».