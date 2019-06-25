Томаты могут помочь в борьбе с диабетом

Ученые обнаружили, что соединение, содержащееся в томатах, может предложить новый способ борьбы с диабетом. Исследования, финансируемые французским правительством, показали, что ликопин, вещество, придающее помидорам их красный цвет, борется с воспалительным процессом, вызывающим заболевание.

В настоящее время планируется провести исследовательский проект стоимостью 500 000 евро для производства модифицированной ликопиновой пилюли для испытаний на людях.

Диабет может привести к сердечным заболеваниям, слепоте, ампутации конечностей и преждевременной смерти. Он может поражать и худых людей, но наиболее распространенная форма заболевания 2 типа развивается в результате воспалительной реакции, которая происходит в жировой ткани людей с избыточным весом. Это приводит к нарушению механизма передачи сигналов инсулина, предназначенного для предотвращения токсического накопления глюкозы в крови, что может иметь фатальные последствия.

Французская команда во главе с доктором Жаном-Франсуа Ландриером, директором Отдела сердечно-сосудистых и диетологических исследований Французского национального института здравоохранения в Университете Марселя, показала, что ликопин ослабляет этот воспалительный процесс и замедляет развитие устойчивости к передаче сигналов инсулина.

«Мы знаем, что воспаление в жировых клетках, называемых адипоцитами, тесно связано с резистентностью к инсулину», - сказал он. «После того, как мы обнаружили, что ликопин активирует противовоспалительное действие в адипоцитах, мы подумали, что это может повлиять на резистентность к инсулину, и это так».

В настоящее время его группа определяет, какое ликопиновое соединение наиболее эффективно и легче всего усваивается организмом с целью организации широкомасштабных исследований на людях с диабетическими пациентами, пишет The London Economic.