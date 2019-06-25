В Москве задержан мужчина, которого подозревают в отравлении прохожих газировкой

В российской столице задержан мужчина, которого подозревают в отравлении прохожих газированной водой с целью ограбления. Как передает АГН «Москва» со ссылкой на собеседника из правоохранительных органов, его поймали в Басманном районе. При обыске на месте проживания злоумышленника были обнаружены свертки, в которых находился белый порошок. В данный момент следователи выясняют, сколько людей пострадало от действий задержанного. Более подробная информация появится позднее.