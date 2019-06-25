Во вторник Москву ждет переменная облачность

Во вторник российскую столицу ждет переменная облачность и до 24 градусов со знаком «+», о чем в разговоре с РИА Новости проинформировал представитель погодного центра «Фобос». Эксперт также уточнил, что осадков не ожидается, в основном, будет солнечная погода и северо-западный ветер. В регионе погода будет колебаться в пределах 20-25 градусов тепла. Атмосферное давление будет оставаться на прежнем уровне.