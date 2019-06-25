Дональд Трамп решил разорвать договор с Японией

Американский глава думает о возможном разрыве отношений с Японией. Как пишет Газета.ру со ссылкой на Bloomberg, по факту речь идет о выходе из договора о гарантиях безопасности. В соответствующем документе говорится о помощи США Японии, если на нее будет совершено нападение. Недовольство Трампа связано с тем, что этот договор не предусматривает обязательств Токио вставать на защиту США.