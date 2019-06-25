Петр Порошенко предлагает переименовать Грузию

Петр Порошенко решил не оставаться в стороне от грузинских событий. В связи с чем обратился с призывом к украинцам отравиться в путешествие именно в Грузию. По его словам, это нужно для того, чтобы поддержать Тбилиси в борьбе против «российской агрессии». Как передает РИА Новости, сообщение с соответствующим содержанием бывший глава страны обнародовал в Facebook.

«Конечно, я призываю украинцев отдыхать на Украине, но тем, кто планирует отдыхать за границей или в оккупированном Крыму, рекомендую переориентироваться на Грузию», — пишет Порошенко.

Кроме этого, он решил предложить кабмину ввести скидку на аэропортовые сборы для самолетов, летающих по направлениям «Украина — Грузия — Украина». Нашлось у Порошенко еще одно предложение: переименовать Грузию на Сакартвело. Пользователи соцсетей, комментируя эти «предложения», отметили, что он усиленно пытается «удержаться на политической арене».