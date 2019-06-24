В России усилили контроль за грузинским алкоголем

В Роспотребнадзоре усилили контроль за алкогольной продукцией, производимой в Грузии. Как информирует РИА Новости, сообщение об этом появилось на официальном сайт ведомства. Говоря о причинах этого решения, ведомство поясняет, что это соответствующее решение было принято из-за ухудшающегося уровня качества обозначенной продукции. При этом, как отмечается, в период с 2014 по 2018 годы объем алкоголя, который не отвечает требованиям, вырос в 2,9 раза. В итоге была достигнута отметка в 203 тысячи литров некачественных напитков за прошлый год. Названия продукции, которая не допускается к ввозу на территорию России, опубликованы на сайте ведомства.