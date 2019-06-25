На Землю после семи месяцев полета вернулись три космонавта с МКС

Несколько часов назад на территории Казахстана совершил приземление спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-11». Внутри него находились россиянин Олег Кононенко, канадец Давидом Сен-Жак и американка Энн Макклейн, передает РИА Новости из ЦУП. Сейчас космонавты привыкают к земной гравитации в специальных креслах. В ближайшее время с них снимут скафандры.

В течение семи месяцев космонавты проработали на МКС. Ранее сообщалось о том, что «Союз МС-11» отсоединился от модуля «Поиск» Космической станции, на которой остались работать россиянин Алексей Овчинин и два американца Ник Хейг и Кристина Кук.