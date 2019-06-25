Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
25 ИЮН, 08:34 МСК
USD (ЦБ)    62,9095
EUR (ЦБ)    71,5973

25 ИЮН, 08:34 МСК
USD (ЦБ)    62,9095
EUR (ЦБ)    71,5973

На Землю после семи месяцев полета вернулись три космонавта с МКС

25.06.2019 07:31
Комментарии
На Землю после семи месяцев полета вернулись три космонавта с МКС

Несколько часов назад на территории Казахстана совершил приземление спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-11». Внутри него находились россиянин Олег Кононенко, канадец Давидом Сен-Жак и американка Энн Макклейн, передает РИА Новости из ЦУП. Сейчас космонавты привыкают к земной гравитации в специальных креслах. В ближайшее время с них снимут скафандры.

В течение семи месяцев космонавты проработали на МКС. Ранее сообщалось о том, что «Союз МС-11» отсоединился от модуля «Поиск» Космической станции, на которой остались работать россиянин Алексей Овчинин и два американца Ник Хейг и Кристина Кук.

Комментировать (без регистрации)
В ЦВО объявили внезапную проверку боеготовности
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Дави на газ. На каких условиях Россия продолжит транзит газа через Украину?

Дави на газ. На каких условиях Россия продолжит транзит газа через Украину?
Экономика

Расплата за истерию. Как Москва ответит грузинским русофобам на антироссийские акции в Тбилиси?

Расплата за истерию. Как Москва ответит грузинским русофобам на антироссийские акции в Тбилиси?
Политика 1

Доступность электроэнергии и ипотеки в России, компьютерные игры в школьной программе и другие новости

Доступность электроэнергии и ипотеки в России, компьютерные игры в школьной программе и другие новости
События и факты

Внеземные цивилизации. Есть ли у землян шанс встретить братьев по разуму?

Внеземные цивилизации. Есть ли у землян шанс встретить братьев по разуму?
Наука и технологии 2

«Деревянная ипотека». Как в России можно получить кредит на строительство дома?

«Деревянная ипотека». Как в России можно получить кредит на строительство дома?
Экономика

Крым раздора. Евросоюз продлил антироссийские санкции на полгода

Крым раздора. Евросоюз продлил антироссийские санкции на полгода
Политика

Узнай, страна

В Новосибирске разработали протез клапана легочной артерии, не имеющий аналогов в России

В Новосибирске разработали протез клапана легочной артерии, не имеющий аналогов в России

В Иркутской области подтверждена экономическая эффективность Чонских нефтяных месторождений

В Иркутской области подтверждена экономическая эффективность Чонских нефтяных месторождений

В Татарстане получен первый прямогонный бензин на мощной установке российского производства

В Татарстане получен первый прямогонный бензин на мощной установке российского производства

В Белгородской области начали выпуск высокоточного металлопроката для станко- и автомобилестроения

В Белгородской области начали выпуск высокоточного металлопроката для станко- и автомобилестроения

Новости дня

08:11 Петр Порошенко предлагает переименовать Грузию Петр Порошенко предлагает переименовать Грузию
Кто в лес, кто в поле. Как экологи и чиновники предлагают использовать пустующие сельхоугодья?
Кто в лес, кто в поле. Как экологи и чиновники предлагают использовать пустующие сельхоугодья?
06:49 В Гидрометцентре рассказали о самых жарких днях лета В Гидрометцентре рассказали о самых жарких днях лета
06:36 Путин и Трамп встретятся на саммите G20 Путин и Трамп встретятся на саммите G20
06:17 ПАСЕ приняла условия России ПАСЕ приняла условия России
01:36 Ученые запечатлели на видео гигантского кальмара Ученые запечатлели на видео гигантского кальмара Видео
00:45 Глава Ингушетии подает в отставку Глава Ингушетии подает в отставку
Сработали на аптеку. Почему российские власти на 40 % увеличили расходы на закупку лекарств для льготников?
Сработали на аптеку. Почему российские власти на 40 % увеличили расходы на закупку лекарств для льготников?
24 ИЮН, 23:58 Переговоры Патрушева и Болтона продлились полтора часа Переговоры Патрушева и Болтона продлились полтора часа

Узнай, страна!

24 ИЮН, 15:16 В Новосибирске разработали протез клапана легочной артерии, не имеющий аналогов в России В Новосибирске разработали протез клапана легочной артерии, не имеющий аналогов в России
Путин не намерен отдавать Курилы
Путин не намерен отдавать Курилы
24 ИЮН, 09:04 Новая услуга от Центра поддержки экспорта: выход на мировые электронные торговые площадки Новая услуга от Центра поддержки экспорта: выход на мировые электронные торговые площадки
21 ИЮН, 16:34 Власти Тамбовщины поддерживают разработку региональных брендов Власти Тамбовщины поддерживают разработку региональных брендов
21 ИЮН, 16:17 Из армии – в предприниматели Из армии – в предприниматели
19 ИЮН, 16:55 Глава Астраханской области обсудил в Москве проблемы дольщиков и пассажирских перевозок в регионе Глава Астраханской области обсудил в Москве проблемы дольщиков и пассажирских перевозок в регионе
18 ИЮН, 13:56 Глава Астраханской области обсудил планы развития региона в Правительстве и Совете Федерации РФ Глава Астраханской области обсудил планы развития региона в Правительстве и Совете Федерации РФ
Пядь земли. Кому принадлежит самая дорогая земля России и как россияне могут увеличить свои участки?
Пядь земли. Кому принадлежит самая дорогая земля России и как россияне могут увеличить свои участки?
14 ИЮН, 09:31 В Астраханской области поддержат внедрение инновационных технологий и социально значимых проектов В Астраханской области поддержат внедрение инновационных технологий и социально значимых проектов
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter