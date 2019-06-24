В ЦВО объявили внезапную проверку боеготовности

Буквально несколько часов назад стало известно о том, что в российском Центральном военном округе был дан старт внеплановым военным учениям. Как передает РИА Новости, сообщение об этом прозвучало во время совещания с руководством ВС РФ. Соответствующую информацию доложил министр обороны Сергей Шойгу. Ранее внезапную проверку инициировал глава РФ Владимир Путин.

Сегодня в шесть утра в высшую степень боеготовности внезапно были приведены все структуры ЦВО, а также часть ЮВО и ВВО. К мероприятиям подключили отдельные соединения ВДВ. В учениях также будут принимать участие Дальняя и Военно-транспортная авиация. Известно, что внеплановые учения будут продолжаться четыре дня на 35 российских полигонах, и завершатся 28 июня. О ходе учений, вероятно будет сообщаться по мере их прохождения.