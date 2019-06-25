В Гидрометцентре рассказали о самых жарких днях лета

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в России наступят самые жаркие летние дни.

Так, по его слова, традиционно, в центральные регионы России жара приходит в конце июля – начале августа. Согласно прогнозам, этим летом наиболее жаркая погода установится начиная с 26 июля и будет продолжаться до 5 августа. А самый пик жары придется на 31 июля – 1 августа.

При этом Вильфанд подчеркнул, в приморских городах России самая жаркая летняя погода устанавливается, обычно, во второй половине августа и это лето не станет исключением, пишет Российская газета.