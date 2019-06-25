Путин и Трамп встретятся на саммите G20

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на саммите G20, который пройдет с 28 по 29 июня в японской Осаке. Такая информация поступила от высокопоставленного представителя Администрации США.

Сообщается, что лидеры государств обсудят наиболее острые вопросы мировой политики и региональной безопасности, включая Сирию, Иран и Украину. Также, в ходе переговоров будут затронуты темы контроля за вооружением и развития двусторонних взаимоотношений России и США, пишет ТАСС.