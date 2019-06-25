ПАСЕ приняла условия России
25.06.2019 06:17
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Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение внести изменения в регламент, на которых настаивала российская сторона.
Так, теперь в правила работы организации будет внесена поправка, в соответствии с которой право национальных делегаций голосовать, выступать и участвовать в ассамблее и ее органах не может быть отозвано или приостановлено путем пересмотра полномочий.
Также, парламентарии приняли решение пригласить Россию к работе в июньской сессии ПАСЕ, передает ТАСС.
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