ПАСЕ приняла условия России

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение внести изменения в регламент, на которых настаивала российская сторона.

Так, теперь в правила работы организации будет внесена поправка, в соответствии с которой право национальных делегаций голосовать, выступать и участвовать в ассамблее и ее органах не может быть отозвано или приостановлено путем пересмотра полномочий.

Также, парламентарии приняли решение пригласить Россию к работе в июньской сессии ПАСЕ, передает ТАСС.