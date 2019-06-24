Переговоры Патрушева и Болтона продлились полтора часа

Николай Патрушев, являющийся секретарем Совета безопасности России, завершил переговоры с Джоном Болтоном, занимающим пост советника президента США по национальной безопасности, которые проводились в Иерусалиме, а их общая продолжительность составила 1,5 часа, сообщает «RT». Стоит отметить, что встреча проводилась в закрытом формате, поэтому представителей СМИ не допустили в зал для проведения переговоров, но разрешили сделать буквально несколько фотографий.