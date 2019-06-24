Владимир Путин продлил контрсанкции до 2020 года

Владимир Путин, являющийся президентом Российской Федерации, продлил продуктовое эмбарго в отношении продуктов питания, произведенных в Европе, вплоть до конца 2020 года, сообщает «RT». Данный шаг приведен в исполнение соответствующим указом и является ответом европейским странам на продление антироссийских санкций. Стоит отметить, что политики из Европы неоднократно заявляли о больших финансовых потерях, которые несут их фермеры в связи с введённым Россией эмбарго на сельскохозяйственную продукцию.