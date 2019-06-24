Голикова опровергла информацию о сокращении бюджетных мест в вузах

Татьяна Голикова, являющаяся вице-премьером Российской Федерации, опровергла появившиеся в средствах массовой информации заявления о сокращении бюджетных мест в высших учебных заведениях России, сообщают «РИА новости».

Согласно словам вице-премьера, новостные издания неправильно трактовали официальную информацию правительства, сославшись на прогнозные показатели, предсказывающие демографический «провал» подрастающего поколения, которое было рождено в конце 1990-х и начале 2000-х. Соотношение количества предполагаемых абитуриентов и бюджетных мест останется пропорциональным в отношении к предыдущим периодам.