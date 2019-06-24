В российских вузах сократятся бюджетные места

К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах существенно сократится – в сравнении с текущим годом. Как пишут «Известия», это показатель станет меньше на 17%. А вот количество абитуриентов, наоборот, станет больше на 15%. Издание уточняет, что информация об этом содержится в докладе правительства Федеральному собранию, в котором главной темой стала вопросы политики в сфере образования.