Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ

Согласно сообщению департамента информационной политики Свердловской области, выпускница из Екатеринбурга сдала единый государственный экзамен по четырем дисциплинам, набрав максимально возможные 400 баллов, сообщают «РИА новости». Девушка сдавала следующие дисциплины: русский язык, профильную математику, информатику и физику. Секрет столь успешного прохождения экзаменов оказался следующим: при подготовке девушка выбирала самые сложные задания и решала их, тем самым «набивая руку» на высокие результаты.