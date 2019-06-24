Rambler Group хочет провести IPO

Официальный представитель группы компаний «Rambler Group» сообщил о намерениях руководящего состава выйти на IPO (первичное размещение акций компании на бирже ценных бумаг) в ближайшие 2-3 года, сообщает «ТАСС». Название предполагаемой к размещению акций биржи не называлось, однако было озвучено условие самого размещения: сразу же после того, как показатель капитализации компании достигнет $500 млн, что достижимо в течении 2-3 грядущих лет.