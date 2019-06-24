Президент Чехии согласился приехать на празднование 75-летия Победы

Милош Земан, являющийся президентом Чехии, принял приглашение президента Российской Федерации Владимира Путина на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне, которое будет проходить в Москве в следующем году, сообщает «Московский Комсомолец». О принятии приглашения лидером Чехии сообщила его пресс-служба, после того как советник Владимира Путина передал ему письменное приглашение.