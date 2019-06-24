Путин подписал указ о развитии государственной гражданской службы

Владимир Путин, являющийся президентом Российской Федерации, подписал указ, который устанавливает приоритетные направления в развитии государственной гражданской службы (ГГС), сообщают «РИА новости». Сроком реализации вышеназванного указа установлен период с 2019 по 2021 гг., а его основными направлениями являются: стимулирование гражданских служащих к повышению своей рабочей эффективности и профессиональной квалификации, переработка и улучшение системы назначения на должности ГГС, а также расширение социальных гарантий для госслужащих.