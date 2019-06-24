За полгода из тени вышли 110 тысяч самозанятых

Официальный представитель Федеральной налоговой службы Российской Федерации сообщил, что за первую половину текущего года «из тени» вышли порядка 110 тыс. граждан и оформились в качестве самозанятых, сообщают «Известия». Представители отечественных банков также отметили данный показатель и сообщили о том, что «борьба» за новый сектор клиентов находится в «самом разгаре». Для самозанятых разработаны и продолжают разрабатываться специальные банковские предложения: кредитные продукты, адаптированные для владельцев микробизнеса.