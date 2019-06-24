Электричество станет ведущим источником энергии в XXI веке, уверен Новак

Александр Новак, являющийся министром энергетики Российской Федерации, высказал свое мнение о том, какой из источников энергии будет наиболее востребован в течении XXI века, сообщают «РИА новости». Министр заявил, что электроэнергия, предположительно, будет ведущим источником энергии в вышеназванном временном периоде, поскольку даже на текущий момент спрос на нее растет вдвое быстрее, чем на остальные виды. Кроме того, довольно хорошие перспективы и у атомной энергии, поскольку она является наиболее чистой среди всех остальных, а также наиболее безопасной.