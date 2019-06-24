Эксперты рассказали о выгодном периоде для ипотеки

Группа экспертов провела исследование отечественного рынка ипотечного кредитования, а также строительной отрасли России, заключив, что на текущий момент продолжается «расцвет» вышеназванных секторов экономики, что соответственно позволяет потребителям заключать соответствующие сделки на наиболее выгодных для себя условиях, сообщает «Московский Комсомолец». Несмотря на слегка «подросший» процент по ипотечным предложениям, повышение которого связано с повышением ключевой ставки Центральным банком России, он по-прежнему находится в «приемлемых» для покупателей рамках.