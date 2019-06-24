На севере Германии разбились два истребителя
Представитель МВД Марион Шлендер сообщила, что на севере ФРГ около озера Мюриц потерпели крушение два истребителя Eurofighter. Однако не уточняется, есть ли на земле разрушения.
Военно-воздушные силы Германии объявили, что смогли катапультироваться оба пилота.
Депутат Министерства обороны Германии Йорг Шредер рассказал, что о местоположении летчиков пока нет никакой информации. Он сообщает, что сейчас ведется операция по поиску пилотов.
Однако агентство DPA разместило информацию о том, что один из летчиков был обнаружен живым, передает ТАСС.
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