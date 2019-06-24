Подсчитан ущерб Грузии от потери российских туристов

Глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили посчитал, что если туристический поток из России будет закрыт, тогда потери страны составят около $750 миллионов.

Он упомянул, что в начале года общие затраты российских туристов в Грузии набрали $1,1 миллиарда.

Эксперт добавил, что регион Аджария больше всего пострадает в экономическом плане от прекращения авиасообщений с РФ. Низкобюджетный сегмент – 22 тысячи квартир, которые российские путешественники снимают вместо гостиниц, также ожидают значительные потери.

Глава ассоциации Алавердашвили считает, что правительству Грузии в сложившейся ситуации следует подготовить правильную стратегию, ведь для сокращения потенциальных потерь необходимо сохранить туристический поток из России, передают РИА Новости.