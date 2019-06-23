Президент Грузии выступила за сохранение турпотока из России

Лидер Грузии Саломе Зурабишвили объявила, что на поток российских туристов политические проблемы государства не должны влиять.

В воем интервью грузинский президент подчеркнула, что проблемы произошедших ранее событий необходимо решать на политическом уровне, но туристы из РФ должны приезжать в Грузию, так как им нравится эта страна.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пояснил, что временное прекращение авиасообщений с Грузией – неоходимая мера, призванная обеспечить безопасность граждан России. Он подчеркнул, что как только ситуация с Тбилиси нормализуется, полеты в Грузию возобновятся, передают РИА Новости.