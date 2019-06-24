Может ли кофе быть секретом борьбы с ожирением?

Ученые из Университета Ноттингема обнаружили, что питье кофе может стимулировать «коричневый жир», собственные защитные механизмы организма в борьбе с жирами, которые могут стать ключом к борьбе с ожирением и диабетом, пишет ScienceBlog.

Новое исследование является одним из первых, проведенных на людях, чтобы найти компоненты, которые могут оказывать непосредственное влияние на функции «коричневого жира», важной части человеческого тела, которая играет ключевую роль в том, как быстро мы можем сжигать калории как энергию.

Коричневая жировая ткань (BAT), также известная как коричневый жир, является одним из двух типов жира, обнаруживаемого у людей и других млекопитающих. Первоначально относящийся только к младенцам и зимующим млекопитающим, в последние годы было обнаружено, что взрослые могут также иметь коричневый жир. Его основная функция заключается в выработке тепла тела путем сжигания калорий (в отличие от белого жира, который является результатом хранения избыточных калорий). Поэтому люди с более низким индексом массы тела (ИМТ) имеют большее количество коричневого жира.

Профессор Майкл Симондс из Медицинского факультета Университета Ноттингема, который выступил со-руководителем исследования, заявил: «Коричневый жир работает иначе по сравнению с другими жирами в вашем теле и производит тепло, сжигая сахар и жир, часто в ответ на простуду. Повышение его активности улучшает контроль уровня сахара в крови, а также повышает уровень липидов в крови, а сжигание лишних калорий помогает при потере веса. Однако до сих пор никто не нашел приемлемого способа стимулирования его активности у людей.

Команда начала с серии исследований стволовых клеток, чтобы посмотреть, будет ли кофеин стимулировать бурый жир. Как только они нашли правильную дозу, они перешли к людям, чтобы посмотреть, были ли результаты похожими.

Специалисты использовали тепловизионную технику, которую они ранее использовали, чтобы отследить запасы коричневого жира в организме. Неинвазивный метод помогает команде найти коричневый жир и оценить его способность выделять тепло.

«Из нашей предыдущей работы мы знали, что коричневый жир в основном находится в области шеи, поэтому мы смогли представить кого-то сразу после того, как он выпил, чтобы увидеть, стал ли коричневый жир горячее», - сказал профессор Симондс. «Результаты были положительными, и теперь нам нужно убедиться, что кофеин как один из ингредиентов в кофе действует как стимул или есть другой компонент, помогающий активировать коричневый жир. В настоящее время мы смотрим на добавки кофеина, чтобы проверить, является ли эффект похожим. После того, как мы подтвердим, какой компонент отвечает за это, он может потенциально использоваться как часть режима контроля веса или как часть программы регуляции глюкозы, чтобы помочь предотвратить диабет».