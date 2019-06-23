Над Плимутом были замечены два шарообразных НЛО
В Британии в очередной раз зафиксировали появление НЛО. На этот раз необычные светящиеся шарообразные объекты были замечены в небе над Плимутом.
Англичанин, запечатлевший объекты остался в недоумении, что это могло быть.
По его словам НЛО неожиданно появились в небе. Объекты то исчезали, то появлялись совершенно в другом месте, как будто телепортировались и это продолжалось примерно десять минут, пишет plymouthherald.co.uk.
«Я был немного шокирован. В этом было что-то необычное. Никогда не видел ничего подобного ранее», – рассказал очевидец представителям СМИ.
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