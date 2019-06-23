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Над Плимутом были замечены два шарообразных НЛО

23.06.2019 14:58
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Над Плимутом были замечены два шарообразных НЛО

В Британии в очередной раз зафиксировали появление НЛО. На этот раз необычные светящиеся шарообразные объекты были замечены в небе над Плимутом.

Англичанин, запечатлевший объекты остался в недоумении, что это могло быть.

По его словам НЛО неожиданно появились в небе. Объекты то исчезали, то появлялись совершенно в другом месте, как будто телепортировались и это продолжалось примерно десять минут, пишет plymouthherald.co.uk.

«Я был немного шокирован. В этом было что-то необычное. Никогда не видел ничего подобного ранее», – рассказал очевидец представителям СМИ.

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