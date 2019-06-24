В ПАСЕ не будут обсуждать вопрос о взносах России в Совет Европы

В Парламентской Ассамблее Совета Европы не намерены обсуждать вопрос о взносах РФ в Совет Европы.

Лилиан Мори Паскье в преддверии сессии предложила призвать российскую сторону к ответственности за невыплату членских взносов.

Большая часть членов ПАСЕ отдала свой голос против вынесения этой темы на повестку дня.

Напомним, что у делегации из России забрали в 2014 году право голоса из-за ситуации на Украине и присоединения к РФ Крыма. В ПАСЕ российская сторона неоднократно поднимала вопрос о восстановлении своих полномочий, однако санкции были ужесточены. Делегация России работать в подобных условиях отказалась, а летом 2017 года РФ сообщила о приостановке оплаты своих взносов, пишут РИА Новости.