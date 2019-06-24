Почти половина россиян против сокращения рабочей недели

Согласно данным опроса, проведенного специалистами ВЦИОМ, почти половина граждан нашей страны, а точнее 48% участников опроса, не поддержали идею сокращения рабочей недели до 4 дней.

При этом только 29% респондетнов сочли данную инициативу необходимой и оценили ее положительно. 17% участников опроса заявили, что им все равно, сколько дней будет в рабочей неделе, а еще 6% опрошенных россиян затруднились дать оценку сокращению количества рабочих часов.

Ранее, в ходе своего выступления на Международной конференции труда, о возможности сокращения рабочей недели в будущем заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. По мнению премьера, четырехдневная рабочая неделя будет способствовать увеличению производительности труда, пишет РИА Новости.