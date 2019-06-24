Власти Грузии пошли на уступки оппозиции

Власти Грузии уступили оппозиции, а значит система выборов в парламент страны будет изменена с 2020 года.

Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили объявил, что его сторонники готовы проводить по пропорциональной системе ближайшие парламентские выборы.

Эксперты считают, что такое решение позволит сильно разнообразить парламентский состав. Также, если бы не ситуация с депутатом России Сергеем Гавриловым, то протестующие вряд ли когда-нибудь добились такой либерализации.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили остался недоволен действиями властей и обвинил их в манипуляции, пишет «Коммерсантъ».