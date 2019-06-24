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Песков заявил о русофобской истерии в Грузии

24.06.2019 15:07
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Песков заявил о русофобской истерии в Грузии

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Грузии господствует русофобская истерия, которую искусно подогревают радикалы.

Песков добавляет, что выражает свое сожаление по поводу сложившейся ситуации. Также пресс-секретарь отметил, что переживаемый Грузией внутренний конфликт не относится к делу Кремля.

То, что нас заставляет волноваться, это когда дело приобретает антироссийский характер, уточняет Песков.

Ранее Москва ввела ограничения из-за обстановки в Грузии. Подобная мера была вынужденной и ее отмена возможна только после того, как к России изменится отношение, сообщают РИА Новости.

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