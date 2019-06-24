Песков заявил о русофобской истерии в Грузии

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Грузии господствует русофобская истерия, которую искусно подогревают радикалы.

Песков добавляет, что выражает свое сожаление по поводу сложившейся ситуации. Также пресс-секретарь отметил, что переживаемый Грузией внутренний конфликт не относится к делу Кремля.

То, что нас заставляет волноваться, это когда дело приобретает антироссийский характер, уточняет Песков.

Ранее Москва ввела ограничения из-за обстановки в Грузии. Подобная мера была вынужденной и ее отмена возможна только после того, как к России изменится отношение, сообщают РИА Новости.