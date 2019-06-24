Военные России проведут наблюдательный полет над США

В течение этой недели военные России проведут два полета, согласно договору по открытому небу. Информация соответствующего содержания была обнародована в официальном вестнике Министерства обороны РФ «Красная звезда». Один из них будет проходить над США – это будет самолет Ту-154МЛК-1, который совершит полет с 24 по 29 июня, и взлетит с аэродрома открытого неба Грейт-Фолс. Его максимальная дальность будет составлять до 5130 км. Второй полет будет проходить над Швецией в период с 24 по 28 июня, но осуществлять его будет уже Ан-30Б с максимальной дальностью 1700 км.