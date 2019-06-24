Большинство мигрантов в России – это выходцы из Украины

Больше всего мигрантов, которые прибывают в Россию – родом из Украины, пишет «РГ» со ссылкой на информацию Росстата. При этом, как отмечается, несмотря на то что поток мигрантов из этой страны сократился, каждый четвертый является именно украинцем. На втором месте по количеству мигрантов – граждане Казахстана, на третьем – Таджикистана. Немало в нашей стране уроженцев Узбекистана, Армении и Туркменистана. В общей сложности, как показали данные Росстата, в прошлом году в Россию приехало порядка 565 тысяч человек из других стран, из них 90% - это выходцы из стран СНГ.