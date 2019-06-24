Из Сирии вывезли пять российских девочек-сирот

Из лагеря, расположенного на севере Сирии, в Москву прибыл самолет, на борту которого находится пять девочек-сирот, чьи родители погибли. Как передает Интерфакс, об этом в соцсетях рассказал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. По его словам, речь идет о девочках, которые являются сестрами, возраст самой младшей – всего два года. Как уточняется, детей привели домой после того, как о помощи попросили их родственники из Надтеречного района Чечни.