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Отставной адмирал ВМС США стал новым кандидатом в президенты

24.06.2019 09:16
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Отставной адмирал ВМС США стал новым кандидатом в президенты

О своем выдвижении на пост главы США объявил отставной адмирал ВМС Джо Сестак, информируют РИА Новости. По словам нового кандидата, американцам необходим такой президент, кто сможет взять на себя ответственность за население, отодвинуть на второй план личные интересы, и «защитить нашу американскую мечту», подчеркнул Сестак. Добавив, что у него есть стремление «положить конец несправедливостям».

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