В России могут ввести четырехдневную рабочую неделю

Во время своего выступления на Международной конференции труда премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что введение в стране четырехдневной рабочей недели вполне возможно. По его словам, в связи с развитием технологического прогресса, в будущем произойдет не только сокращение рабочей недели, но и объема выполняемой сотрудниками работы. Причем премьер подчеркнул, что снижение трудовой нагрузки положительно скажется на производительности труда, пишет ТАСС.