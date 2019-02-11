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Загадка Перу: Канделябр Паракаса

11.02.2019 19:25
Загадка Перу: Канделябр Паракаса

В Перу, рядом с городом Писко, находится таинственный объект, над которым ломают головы ученые всего мира. Эта мистическая достопримечательность называется Андский Канделябр или Канделябр Паракаса.

Что представляет собой загадочное явление?

Андский Канделябр – это огромный геоглиф, который нанесен на склон горы, уходящей в воды тихоокеанской бухты. Его высота достигает почти 182 м. Объект похож на трезубец. Он имеет центральный ствол, расходящийся на 3 ветви. От каждой ветви отходит еще несколько небольших борозд. На боковые линии нанесены фигуры людей, змей и саламандр. Рисунок создан с помощью канавок, прорытых на поверхности горы.

Исследователи не сомневаются, что геоглиф появился на склоне много веков, а может и тысячелетий назад. Однако символ не смогли стереть ни ветры, ни сильнейшие ураганы. Учеными был открыт удивительный факт: в этом месте даже во время бури пыль и мелкие песчинки не поднимаются в воздух. Любой след, оставленный здесь, очень долго сохраняется в неизменном виде.

Споры о происхождении «Канделябра Паракаса»

Уже много лет специалисты пытаются выяснить предназначение древнего символа. Загадочный «Канделябр» породил огромное количество гипотез и предположений:

Охрана сокровищ Инков. Есть мнение, что именно здесь индейцы зарыли свои драгоценности, а рисунок нанесли в качестве оберега.

Канделябр Паракаса

Связь с рисунками в пустыне Наска. Ученые обнаружили идентичность в технике исполнения Андского Канделябра и изображений с плато Наска. Возможно, они были созданы одним народом.
Символ табу. Инки могли нанести рисунок, чтобы предостеречь людей от посещения этой местности.
Культовый знак. Некоторые авторы предполагают, что «Канделябр» появился в 1835 году. Его создал ссыльный испанский монах Рамон Рохас. По его задумке, фигура должна была олицетворять «послание потомкам».
Ориентир для моряков. Символ можно было увидеть на расстоянии 19 км от берега. Кто-то считает, что знак был оставлен пиратами, которые в этом месте отдыхали и прятали награбленное. Согласно другому мнению, «Канделябр» предупреждал корабли об опасности, так как море рядом с горой часто штормит.
Сейсмограф. Возможно, геоглиф мог служить механизмом, регистрирующим сейсмические толчки и колебания земной коры.
Памятник дурману. Предполагают, что загадочный символ – это изображение наркосодержащего растения, которое называется «Дурман обыкновенный». В древности его считали святыней.
Громоотвод. По другой версии, «Канделябр» является громоотводом Виракоча. Этот бог в мифологии инков был великим создателем.
Галактический паспорт. Российские специалисты допустили, что рисунок несет в себе всю информацию о Земле.

Список теорий и предположений, объясняющих предназначение «Канделябра Паракаса», очень внушительный. Однако ни одна гипотеза до сих пор не доказана. Тщательный анализ уничтожает все попытки найти ответ на величайшую загадку истории.

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