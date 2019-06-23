Украина объявила об острой нехватке газа
На сайте украинской компании «Укртрансгаз» появилось заявление об острой нехватке газа.
На сегодняшний день запасы ресурса равны 152 миллионам кубометров, что на много меньше нормы, требуемой для снабжения страны топливом в течение месяца.
Примерно около 700 миллионов кубометров топлива необходимо только для обеспечения работоспособности технологического оборудования и собственных нужд на летнее время года, отмечает компания.
«Укртрансгаз» уже известил о возможной остановке газотранспортной системы власти Украины. МЧС страны дает сложившейся ЧС техногенного характера государственный уровень, сообщает «Lenta.ru».
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