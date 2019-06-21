Украина заявляет об угрозе потери газотранспортной системы

Бывший транспортный министр Евгений Червоненко заявил, что в 2019 году Украина рискует лишиться газотранспортной системы, и, если это случится, государство ждет югославский вариант.

Также он подчеркивает, что лидер страны Владимир Зеленский должен приложить максимум усилий для того, чтобы помешать утрате газотранспортной системы.

Червоненко напомнил украинским властям, что им предстоит погасить задолженность в размере $16 млрд и решить судьбу трубы.

Ранее Юлия Тимошенко объявила, что украинская газотранспортная система вполне может конкурировать с российской, но для этого необходимо привлечь инвесторов, пишут «ИЗВЕСТИЯ».